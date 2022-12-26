Сніговий шторм у США забрав життя щонайменше 26 людей

Через снігову бурю і холоди в США за останні дні загинули щонайменше 26 людей і сотні тисяч залишилися без світла, повідомляє CNN.

"Тривалий зимовий шторм, який приніс сильний снігопад, вітер і мороз на суттєву частину території США за тиждень, забрав життя щонайменше 26 людей і залишив сотні тисяч без електрики", - йдеться у повідомленні.

"У деяких районах перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини", - наводить телеканал заяву національної метеорологічної служби.

За даними сайту PowerOutage.us, близько 250 тис. будинків і підприємств у США залишилися без електрики в неділю, причому половина з них розташовані у штатах Нью-Йорк та Мен.

Електроенергетичні компанії просять споживачів економити електрику, газ і тепло через екстремальні погодні умови і навантаження на мережі, що зросло у зв'язку з цим.

За 23 та 24 грудня авіакомпанії скасували понад 8,4 тис. рейсів, на 25 грудня – понад 1 350, йдеться у повідомленні CNN.

Згідно з прогнозами, наприкінці наступного тижня в США очікується довгоочікуване потепління з температурами вищими за норму.