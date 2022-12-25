Події

18:42 25.12.2022

РФ вводить затяжну комендантську годину на окупованих територіях до 10 днів - Гуменюк

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Російські окупаційні війська вводять затяжну комендантську годину тривалістю до 10 діб у деяких тимчасово окупованих населених пунктах з метою ослаблення українського руху опору, повідомила керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у прямому ефірі.

"У деяких населених пунктах вони запроваджують таку надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб для того, щоб місцеве населення абсолютно не могло виходити з будинків", - сказала вона. Крім того, як зазначила Гуменюк, це безпосередньо пов'язане з їх прагненням приборкати потужний український рух опору, "який не дає їм спокою там, де не дістає наша артилерія та реактивні системи". За словами Гуменюк, росіяни мають великі втрати через роботу нашого руху опору.

До того ж вона додала, що росіяни стягують до окупованих населених пунктів навіть поліцейські загони з інших територій Росії та тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для наведення ладу у своїх підрозділах через низький рівень морального духу. Крім того, окупантам також потрібно виявляти людей із проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху опору.

Раніше росіяни запровадили комендантську годину майже на 10 діб у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області. Крім того, загарбники хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень у Мелітополі.

Джерело: /www.youtube.com/watch?v=ZWGkQplLBG0&t=468s

Теги: #окупація #комендантська_година

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