ЗС України за добу завдали удару по 8 районах зосередження окупантів і пунктів управління – Генштаб

За добу авіація, ракетні війська та артилерія ЗС України завдали ударів по 3 районах зосередження живої сили ворога та по 5 пунктах управління, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на фейсбук-сторінці.

Як наголошується у зведенні, у неділю, 25 грудня, авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

У Генштабі підтвердили ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон". А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації. В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.