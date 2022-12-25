Британія передала Україні понад 900 генераторів, відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів - глава оборонного відомства

Велика Британія передала Україні 900 генераторів, а також відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів, повідомив голова оборонного відомства Британії Бен Воллес.

"Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України близько 15 тис. наборів комплектів для екстремальних холодів, зокрема одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети", - цитує Воллеса пресслужба Генштабу ЗСУ в неділю.

Він також висловив переконання, що в Різдво в Україну буде доставлено ще 10 тис. комплектів для холодної погоди.