Події

11:33 25.12.2022

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

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Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаючи з Різдвом, відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році, що минає.

Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні на Твіттері.

"Святкуючи Різдво, давайте згадаємо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і проявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала президент Єврокомісії.

Теги: #різдво #урсула_ляєн

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