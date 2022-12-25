Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вітаючи з Різдвом, відзначила солідарність з українцями, яку Європейський Союз проявив у 2022 році, що минає.

Про це вона написала в неділю у своєму різдвяному привітанні на Твіттері.

"Святкуючи Різдво, давайте згадаємо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу і проявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу і силу Європи. Щасливого Різдва всім", - написала президент Єврокомісії.