Події

10:30 25.12.2022

За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

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За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу кордону і лінії зіткнення, є загиблий і постраждала серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та інші. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.

 

Теги: #війна #харківська_область #обстріли

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