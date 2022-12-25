ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України, повідомляє місцеве інформаційне агентство WAM.

"Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, постраждалих від кризи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Також близько 1200 побутових генераторів доставили до Варшави 24 грудня, а решту країна передасть у січні.

ОАЕ надають генератори в рамках гуманітарної допомоги на суму $100 млн США, яку ОАЕ виділили для України.