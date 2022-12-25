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07:23 25.12.2022

Сумську область у суботу росіяни обстріляли 87 разів

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Сумську область у суботу росіяни обстріляли 87 разів

Російські війська у суботу 87 разів обстріляли чотири громади Сумської області, пошкоджено лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 6 прильотів.

У Середино-Будській громаді дві ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

Ворожбянську ОТГ росіяни обстріляли із артилерії. Було 15 прильотів.

Також пошкодження отримали лінії електропередач.

Крім того, суттєво пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

А в Новослобідській ОТГ окупанти здійснили 14 прильотів із артилерії. Суттєвих пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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