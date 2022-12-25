Події

07:13 25.12.2022

У Херсонській області на міні підірвалися три рятувальники ДСНС

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У Херсонській області на міні підірвалися три рятувальники ДСНС

Під час розмінування на Херсонщині підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області, повідомила пресслужба управління ДСНС у Житомирській області.

"24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів: прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник  сержант служби цивільного захисту Олексій Сич", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування територій Херсонщини, звільнених від ворога.

 

 

 

Теги: #загибель #рятувальники #херсонська_область

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