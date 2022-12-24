Міністр оборони Франції відвідає Україну - ЗМІ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в середу, 28 грудня, відвідає Київ, повідомляє BFM TV.

"28 грудня 2022 року міністр оборони Себастьян Лекорню відвідає Україну, щоб продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни 24 лютого", - зазначається в повідомленні.

Точна програма візиту поки що невідома, проте повідомляється, що Лекорню зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим, а також візьме участь у пам'ятних заходах у Києві на честь загиблих воїнів.