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16:58 24.12.2022

Міністр оборони Франції відвідає Україну - ЗМІ

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Міністр оборони Франції відвідає Україну - ЗМІ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в середу, 28 грудня, відвідає Київ, повідомляє BFM TV.

"28 грудня 2022 року міністр оборони Себастьян Лекорню відвідає Україну, щоб продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з початку війни 24 лютого", - зазначається в повідомленні.

Точна програма візиту поки що невідома, проте повідомляється, що Лекорню зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим, а також візьме участь у пам'ятних заходах у Києві на честь загиблих воїнів. 

Теги: #україна #візит #лекорню

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