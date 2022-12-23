Громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.

У своєму відеозверненні глава держави закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги напередодні свят.

"Будь ласка, пам'ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - заявив Зеленський.

Він також звернувся до громадян Росії.

"Громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді", - сказав президент.