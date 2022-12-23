У Харкові відкрилося регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У п'ятницю, 23 грудня, у Харкові відкрили представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Відкрили регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Консультаційний центр Східного регіону: це Харківська, Полтавська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області. Центр буде надавати всю можливу допомогу родинам полонених та зниклих безвісти: щодо юридичних та процедурних питань, державних соціальних зобов'язань та психологічну підтримку", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у перший день роботи представництва було зареєстровано дев’ять заявок.

Синєгубов наголосив, що всі послуги в консультаційному центрі надаються безкоштовно. Телефон, за яким можна зв'язатися, - 0 800 300 176.