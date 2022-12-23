У саміті щодо мирного плану Зеленського мають взяти участь більше країн, ніж голосували в Генасамблеї ООН щодо резолюції про територіальну цілісність України – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в саміті щодо мирного плану президента Володимира Зеленського мають узяти участь більше країн, ніж голосували в Генасамблеї ООН щодо резолюції про територіальну цілісність України.

"На сьогодні ми отримали підтвердження зацікавленості та підтримки з боку багатьох наших стратегічних партнерів. Вони всі вже сказали не лише так, а й уже заявляють про бажання свого лідерства за одним із пунктів. Сьогодні ми хочемо, щоб перелік країн, які взяли б участь у саміті та в засіданні Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки нашого плану, був більший, ніж навіть рекордна кількість країн, які підтримали резолюцію проти анексії наших територій", - заявив Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, відповідну роботу було проведено сьогодні в Києві з послами України в іноземних державах.

"Це дуже потужна робота. Ми говорили сьогодні з нашими послами. Я думаю, що всі розуміють, що якщо українці живуть сьогодні у стані війни і борються, то таке відчуття має бути й у наших послів. Залишається не так багато часу", - сказав Єрмак.

"І дуже потрібно, щоб сьогодні тема мирного плану постійно звучала у світі. Щоб люди розуміли, про що ми говоримо, щоб ініціатива була в наших руках, і щоб ми побороли російський наратив, який РФ поширює у країнах, де ми не маємо великого впливу (Азії, Африки, Латинської Америки), про те, що проблеми продовольчої кризи чи екології виникли саме через війну в Україні та санкційну політику західних країн. Безумовно, це неправда. Усі ці причини спричинені злочинною війною Росії", - резюмував глава ОП.

Як повідомлялося, резолюцію щодо територіальної цілісності України на голосуванні в Генасамблеї ООН у жовтні поточного року підтримали 143 країни світу.