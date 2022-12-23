Зеленський анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке створить додаткові лінії співпраці з партнерами.

"Нам потрібен такий інструмент, який дасть змогу нашій державі бути суб'єктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім. У нашій допомозі мають бути всі зацікавлені. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу та створить додаткові лінії співпраці з партнерами", - сказав Зеленський на конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі" в п'ятницю.

Він наголосив, що оскільки ми забезпечуємо стійкість нашої держави разом із партнерами, ми можемо допомогти іншим державам зберігати та розвивати стійкість".

"Ми маємо досвід, який може посилити наших партнерів і дати Україні нових друзів у світі", - сказав президент.