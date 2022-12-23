Події

13:50 23.12.2022

Окупанти знову обстріляли Херсон, одна особа загинула, повідомляє заступник глави ОП Тимошенко

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Окупанти знову обстріляли Херсон, одна особа загинула, повідомляє заступник глави ОП Тимошенко

Один житель Херсону загинув унаслідок чергового обстрілу Корабельного району м. Херсону російськими окупантами у п'ятницю, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Станом на зараз відомо про одного загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям. На місці працюють екстрені служби", - написав Тимошенко у телеграмі у п'ятницю вдень.

Раніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсону загинули двоє місцевих жителів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури. У прокуратурі повідомили, що за попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.

 

Теги: #херсон #обстріли

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