Дефіцит потужності в енергосистемі дещо знизився, але залишається суттєвим – "Укренерго"

Дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 11:00 п'ятниці дещо знизився, проте залишався суттєвим, повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.

"На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у НЕК, продовжують зберігатися певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. Через це до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових", - зазначили у компанії.

Ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення потребує багато часу, наголосили в "Укренерго".

Як повідомлялося, ДП "НАЕК "Енергоатом" о 7:00 22 грудня підключило до енергосистеми країни дев'ятий блок своїх АЕС, який 18 грудня було виведено в ремонт для усунення зауважень. Після зняття "Укренерго" обмеження з видачі потужності в цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт, і Україна отримає повну потужність усіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій території.