Події

07:31 23.12.2022

NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

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NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує використовувати обсерваторію Hubble для демонстрації технологій корекції орбіти космічних апаратів, випливає з тексту запиту, опублікованого на сайті агентства про перспективні контракти.

"NASA шукає компанії, зацікавлені у демонстрації комерційних можливостей корекції орбіти супутникових апаратів і розглядає можливість використовувати для цього протягом наступних кількох років космічний телескоп Hubble", - йдеться у тексті запиту космічного агентства.

Згідно з текстом запиту, всі компоненти, необхідні для здійснення місії, зокрема ракета-носій, космічний апарат та екіпаж, якщо він буде потрібний, повинна на безоплатній основі надати компанія, а також покрити всі витрати на її проведення. Фахівці Центру космічних польотів імені Годдарда, зі свого боку, нададуть технічну інформацію для успішного здійснення зближення, стикування та корекції орбіти.

У своїй заявці компанії повинні будуть відобразити концепцію місії: технічні рішення для її проведення, час перебування апарату в стані, що пристикується до телескопа, запланована кількість корекцій орбіти, аналіз ризиків для телескопа, а також ймовірність успіху подібної місії.

Причиною проведення подібної місії NASA називає необхідність продемонструвати можливість обслуговування, переміщення та зведення з орбіти апаратів, чиї місії на орбіті добігають кінця.

Наразі Hubble, запущений у 1990 році, "продовжує успішно проводити наукові дослідження, перебуваючи на орбіті близько 540 км. Приблизно до 2025 року висота його орбіти знизиться до 500 км, що зробить зближення апаратів для стикування з телескопом більш небезпечним".

За прогнозами управління, Hubble "повернеться в атмосферу землі в середині 2030-х, якщо його орбіта не буде скоригована".

 

 

Теги: #сша #космос #nasa #телескоп

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