Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

Сенат США в четвер проголосував за проєкт бюджету на 2023 рік на суму $1,7 трлн, який включає чергову допомогу Києву в розмірі близько $45 млрд, повідомляє NBC News.

"Законопроєкт, за який проголосували 68 сенаторів, а 29 виступили проти, збереже фінансування адміністрації до наступної осені. (...) Законопроєкт також включає додаткову військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні майже на $45 млрд", - інформує телеканал.

Тепер законопроєкт передадуть до Палати представників Конгресу США для схвалення, а потім його має підписати президент США Джо Байден.

Конгресу необхідно провести законопроєкт через обидві палати на цьому тижні, щоб уникнути припинення роботи уряду, фінансування якого схвалено на строк до 23 грудня включно.

У Білому домі вже заявили, що підтримують законопроєкт, і закликали Конгрес ухвалити його у найкоротші терміни.

Законопроєкт включає оборонні витрати у розмірі $858 млрд, а також витрати, не пов'язані з обороною, у $773 млрд, повідомляло видання The Wall Street Journal.

Закладений законодавцями оборонний бюджет на 10% більше, ніж у поточному році, і перевищує суму, яку запросив президент США Джо Байден на $45 млрд. Необоронна частина бюджету вища за рівень цього фінроку на 6%.

Узгоджений законопроєкт передбачає, зокрема, виділення додаткових $44,9 млрд на підтримку України та партнерів США по НАТО, а також $40,6 млрд на боротьбу з наслідками стихійних лих.