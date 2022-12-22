Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждали чотири співробітники райлікарні

П'ятеро жителів м. Куп'янська Харківської області постраждали внаслідок обстрілу міста російськими окупантами, зокрема четверо співробітників Куп'янської центральної районної лікарні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у четвер увечері.

"Ворог продовжує у нас обстрілювати місто Куп'янськ, Куп'янський район, місто Вовчанськ. На сьогодні постраждали п'ятеро людей, четверо з них - співробітники центральної районної лікарні, які намагаються все ж таки відновлювати свою роботу і надавати медичну допомогу нашим громадянам. Проте ворог дістає їх і там - для нього жодних принципів немає", - сказав Синєгубов в ефірі Національного телемарафону.

Він також назвав дуже гострим питанням мінну небезпеку в області. "У нас сьогодні зафіксовано чотири випадки підриву на мінах: люди пішли у лісосмугу, там підірвалися, підірвалася сільськогосподарська техніка тощо", - розповів голова обладміністрації.