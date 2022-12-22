Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

Меморандум про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) передбачає реформування системи соціального захисту населення з урахуванням потреб переселенців та ветеранів війни.

"Ми маємо намір зберегти поточний рівень надання соціальної допомоги найбільш уразливим групам населення. Війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад ВПО, ветеранів війни), чиї потреби має бути враховано у майбутніх реформах системи соціального захисту", – наголошується в документі, розміщеному на сайті Мінфіну у четвер.

З огляду на це, згідно з меморандумом, до кінця січня 2023 року буде підготовлено концептуальну записку, де буде викладено бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій.

Зазначається, що забезпечення фіскальної стабільності буде ключовим елементом цієї концептуальної записки.

"Ми також працюватимемо над середньостроковою стратегією переходу від нинішньої структури фонду оплати праці, що передбачає значний компонент сектору оборони та безпеки, до структури оплати праці, властивої мирному часу", - йдеться у документі.

Крім того, меморандум передбачає, що відбуватиметься моніторинг заборгованості із платежів у секторі загального державного управління.

"На підтримку цих цілей ми розробимо план дій щодо запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету 2023 року і далі (Структурний маяк, кінець січня 2023 року)", - наголошується в документі.