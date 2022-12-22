Події

15:53 22.12.2022

Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

2 хв читати
Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

Меморандум про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) передбачає реформування системи соціального захисту населення з урахуванням потреб переселенців та ветеранів війни.

"Ми маємо намір зберегти поточний рівень надання соціальної допомоги найбільш уразливим групам населення. Війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад ВПО, ветеранів війни), чиї потреби має бути враховано у майбутніх реформах системи соціального захисту", – наголошується в документі, розміщеному на сайті Мінфіну у четвер.

З огляду на це, згідно з меморандумом, до кінця січня 2023 року буде підготовлено концептуальну записку, де буде викладено бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій.

Зазначається, що забезпечення фіскальної стабільності буде ключовим елементом цієї концептуальної записки.

"Ми також працюватимемо над середньостроковою стратегією переходу від нинішньої структури фонду оплати праці, що передбачає значний компонент сектору оборони та безпеки, до структури оплати праці, властивої мирному часу", - йдеться у документі.

Крім того, меморандум передбачає, що відбуватиметься моніторинг заборгованості із платежів у секторі загального державного управління.

"На підтримку цих цілей ми розробимо план дій щодо запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету 2023 року і далі (Структурний маяк, кінець січня 2023 року)", - наголошується в документі.

Теги: #мвф #меморандум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 22.12.2022
Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

16:41 22.12.2022
Мінфін оприлюднив Меморандум економічної та фінансової політики з МВФ

Мінфін оприлюднив Меморандум економічної та фінансової політики з МВФ

16:31 22.12.2022
Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

16:10 22.12.2022
ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

15:31 22.12.2022
Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

15:13 22.12.2022
Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

12:18 21.12.2022
МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

09:56 20.12.2022
МВФ ухвалив Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України

МВФ ухвалив Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України

06:47 20.12.2022
МВФ затвердив 4-міс. моніторингову програму для України із залученням ради директорів

МВФ затвердив 4-міс. моніторингову програму для України із залученням ради директорів

05:57 20.12.2022
Канада і Нідерланди передали на рахунок МВФ для України CAD500 млн та EUR200 млн

Канада і Нідерланди передали на рахунок МВФ для України CAD500 млн та EUR200 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні - Шмигаль

Центр уряду орієнтовно буде створено у першій половині 2023 р. - Шмигаль

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

ОСТАННЄ

Оголошено у розшук колишнього нардепа від "Партії регіонів", який закликав отримувати російські паспорти

За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні - Шмигаль

Центр уряду орієнтовно буде створено у першій половині 2023 р. - Шмигаль

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську – К.Тимошенко

Держприкордонслужба України повідомила Рогозіна про незаконний перетин кордону

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Унаслідок ворожого вогню по Часовому Яру в четвер загинула одна особа, дві поранені

До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА