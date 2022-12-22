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14:33 22.12.2022

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

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Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася внаслідок російських обстрілів об'єктів енергопостачання, у четвер, 22 грудня, відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Київської області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"Комісія надала доручення "Укренерго" та ДТЕК якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання та забезпечувати належний обсяг потужності і рівномірний її розподіл", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що "Укренерго" і ДТЕК зобов'язані чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання.

"Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На цьому наголошено окремо", - додав Кулеба.

За його даними, станом на 22 грудня ситуація в громадах, де не було світла понад 48 годин (Бучанський, Вишгородський, а також частина Обухівського та Фастівського районів), поступово покращується. Там уже відновлюють електропостачання та вживають додаткових заходів, щоб вийти на графіки.

Окремо районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.

"У найкоротші терміни буде розгорнуто додаткові Пункти незламності та пункти обігріву в громадах. Буде забезпечено підвезення води туди, де це необхідно", - зазначив голова ОВА.

Теги: #відключення #київська_область #графіки

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