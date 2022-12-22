Події

14:58 22.12.2022

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

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Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер у Брюсселі повідомив речник президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс (Barend Leyts).

"Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, також є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав він.

Водночас наразі місце проведення ще не відоме.

Минулий саміт Україна-ЄС відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві. Раніше саміти проводили по черзі – один раз у Києві, наступного разу у Брюсселі.

Теги: #саміт_україна_єс #зеленський

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