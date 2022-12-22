У результаті ворожих обстрілів із "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії у Марганці постраждала 8-річна дитина

Унаслідок ворожих обстрілів із "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії в Марганці постраждала 8-річна дитина, також зруйновано приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та електромережі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч тероризували дві громади Нікопольщини – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів." У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, лікарі надали їй допомогу та вранці виписали.

Також у місті пошкоджено до 20 приватних будинків та господарських будівель, кілька автомобілів та чотири електромережі.

А в Червоногригорівській громаді один будинок зруйновано, 20 – пошкоджено. Крім того, пошкоджено близько 10 господарських будівель, автомобілі, обірвано шість ліній електропередач.