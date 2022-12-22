Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Президенти України та США розпочали двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, передає CBS.

Президент США Джо Байден сказав, що для нього велика честь бути поряд із Зеленським. Він сказав також, що важко повірити, що минуло 300 днів з того часу, як Росія почала наступ на український народ.

За словами Байдена, президент Росії Володимир Путін намагається використати "зиму як зброю". "Український народ продовжує надихати світ. Я говорю це щиро. Не просто надихає нас, але надихає світ своєю мужністю і тим, як вони [продемонстрували] стійкість і рішучість щодо свого майбутнього", - сказав президент.

За словами Байдена, американський народ як демократи, так і республіканці з гордістю підтримують українців. "Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону", - сказав Байден, додавши, що саме тому США надають Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Байден назвав Зеленського людиною року в США, пославшись на звання, яке присвоєно Зеленському журналу Time.

Зі свого боку Зеленський сказав, що хотів би здійснити поїздку раніше, але ситуація надто складна. Він висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку під керівництвом Байдена.

Він також висловив подяку Конгресу за схвалення фінансування. "Дякую від простих людей вашим простим людям, американцям. Я це дуже ціную", - сказав Зеленський.

Він вручив Байдену бойову нагороду українського капітана, заявивши, що солдат хотів, щоб той одержав її. "Незаслужено, але дуже цінно", - сказав Байден про солдатську нагороду, яку йому вручали.

Байден сказав, що в нього та його покійного сина-ветерана Бо Байдена була традиція дарувати один одному монети претендента (різновид неформального значка приналежності до окремої військової організації - ІФ)