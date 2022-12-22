Події

03:42 22.12.2022

Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

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Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч з першими леді різних країн світу, повідомила прес-служба Офісу президента.

"Перша леді України Олена Зеленська та учасниці ініційованого нею Саміту перших леді та джентльменів підбили підсумки 2022 року та окреслили плани на наступний рік", - йдеться у повідомленні.

Дружина президента України подякувала колегам за підтримку української держави під час російського вторгнення. "Після 24 лютого, коли багато професійних політиків ще навіть не встигли зробити заяв, ви вже вийшли зі словами підтримки та пропозиціями допомоги. І наступні важкі місяці ми разом з вами евакуювали дітей з онкологією, завозили в Україну гуманітарну допомогу та інкубатори для новонароджених. Разом ми замислювали та втілювали програми психологічної допомоги та протезування для постраждалих від війни. Ми влаштовували культурні заходи на підтримку України та відкривали культурні центри для переміщених громадян України, яких ви дуже тепло ухвалили у своїх країнах", - сказала вона.

Зеленська запропонувала інтегрувати Саміт до заходів міжнародних організацій і навпаки. "Такі зустрічі в рамках інших великих міжнародних подій додадуть нашій співпраці регулярності. Ми можемо разом проводити міжнародні події інших глобальних організацій: ГА ООН, G7, G20 тощо – і самі представлятиме Саміт на їхніх полях", – сказала вона.

Зеленська наголосила на важливості проведення другого саміту перших леді та джентльменів, що відбувся у Києві у липні 2022 року. "Другий Саміт подвоїв як кількість учасників – 23 перших леді, – так і кількість міжнародних спікерів – понад 40 осіб. Ми сумнівалися, чи проводити цей захід з міркувань безпеки. Але вас не зупинила російська загроза, і наше представництво навіть виявилося вдвічі більшим. це здатні лише друзі та однодумці", – сказала перша леді України.

Теги: #україна #саміт #леді #зеленська

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