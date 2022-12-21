Е/е для непобутових споживачів із 1 січня 23г подорожчає в середньому на 15 коп. за 1 кВт-год

Кінцева ціна електроенергії для непобутових споживачів із 1 січня 2023 року підвищиться у середньому на 15 коп. за 1 кВт-год внаслідок збільшення Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), тарифів на передачу е/е та диспетчерські послуги НЕК "Укренерго", а також на розподіл е/е та послуги постачальників універсальних послуг (ПУУ ) на 2023 рік.

"У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год", - повідомила НКРЕКП на своєму сайті після засідання у середу, на якому було ухвалено відповідні рішення.

Як зазначив регулятор, коригування тарифів відбулося насамперед за рахунок виділення коштів для операторів електричних мереж на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики, створення аварійного запасу обладнання та закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

"Коректування тарифів, що діють з 1 січня 2023 року, відбулося на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України", - наголосили в Нацкомісії.

Як пояснив регулятор, незважаючи на ситуацію в енергетиці, яка значною мірою постраждала від руйнувань внаслідок ворожої агресії, а також беручи до уваги актуальне соціально-економічне становище в країні, комісія обмежила зростання зазначених тарифів.

"Їх вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам усіх учасників ринку електричної енергії, включно з виробниками та споживачами", - стверджують у НКРЕКП.

У свою чергу, ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на чинному рівні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483.