Візит Зеленського до Вашингтону остаточно підтверджено три дні тому - Білий дім

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтону було остаточно підтверджено у неділю, лише три дні тому, вперше візит обговорювали під час телефонної розмови лідерів США та України 11 грудня, повідомили у Білому домі.

Як розповів високопосадовець Білого дому, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорили візит президента Зеленського до Вашингтону під час телефонної розмови 11 грудня. Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати 21 грудня минулої середи, 14 грудня.

"Ми зазначили, що хотіли б запросити його для участі у програмі тут, у Білому домі, яка передбачала б тривалу зустріч із президентом Байденом, зустріч із ключовими членами команди президента Байдену з національної безпеки та Кабінету президента, можливість виступити перед пресою, а потім можливість піднятися на Капітолійський пагорб, щоб провести спільне засідання Конгресу", - повідомили у Білому домі.

За даними чиновника, українська сторона - Офіс президента Зеленського офіційно прийняла запрошення минулої п'ятниці.

"Візит було остаточно підтверджено у неділю, лише три дні тому", - сказав він.

У Білому домі додали, що спочатку президент Байден прийме президента Зеленського у Білому домі для двосторонніх зустрічей. Далі буде пресконференція та можливість звернутися до представників громадськості, після – виступ президента Зеленського на спільному засіданні Конгресу.

"Потім президент Зеленський повернеться, через декілька коротких годин, назад до свого народу в Україні", - сказав чиновник.

Він також додав, що "у нас була можливість тісно проконсультуватися з президентом Зеленським щодо питань безпеки, які дають йому змогу залишити країну, щоб ненадовго приїхати до Сполучених Штатів та повернутися".

"Звісно, зрештою це було його рішення", - повідомив чиновник.

У Білому домі зазначили, що "немає математичної формули для обчислення того дня, коли президент Зеленський має здійснити свій перший виїзд із країни", але в його бесіді з президентом Байденом вони обоє погодилися, що це можливість для них сісти разом. Також для президента Зеленського можливість приїхати до Сполучених Штатів, щоб подякувати американському народу за неймовірну підтримку та подякувати за двопартійну підтримку була б важливим імпульсом.

"Президент Зеленський дав зрозуміти, що він дуже зацікавлений - дуже хотів здійснити свій перший візит до Сполучених Штатів, щоб мати можливість звернутися до американського народу", - додали у Білому домі.

Раніше Зеленський повідомив, що вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України.

"Зокрема з Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав він у твіттері.

Це перший візит президента України за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ.