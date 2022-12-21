Події

09:49 21.12.2022

У багатоповерхівці у центрі Харкова стався вибух побутової електробатареї, ніхто не постраждав - ДСНС

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У ніч проти 21 грудня, о 23:04, у Харкові сталася побутова пожежа у квартирі на восьмому поверсі житлового 9-поверхового будинку на вул. Лермонтовській.

"За попередньою інформацією, стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар будинку за допомогою зарядного пристрою... Внаслідок вибуху в квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, що охопила домашні речі на площі 15 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До місця події прибули два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. Вже о 23:20 рятувальники локалізували вогонь і о 23:55 повністю ліквідували його. Постраждалих немає.

Нині встановлюють тип батареї і що саме спричинило вибух.

Теги: #дтп #вибух #харків

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