У результаті нічних обстрілів у Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередач

У ніч проти середи російські окупанти обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого у Красногригорівській та Марганецькій громадах пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Уночі росіяни шість разів спрямовували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло не менше 70 снарядів. Люди неушкоджені", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

"У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побито з десяток приватних будинків, кілька господарських будівель, автомобілі, газопровід та лінії електропередач", - зазначив голова ОВА.

У Червоногригорівці внаслідок обстрілу почалася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники загасили вогонь.

У Мирівській громаді наслідки удару з'ясовуються.