Суд відкрив справу про банкрутство ММК ім.Ілліча
Господарський суд Запорізької області 19 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (ММК ім. Ілліча), призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року.
"Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ "ММК ім. Ілліча" в окупованому м. Маріуполі і як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", – йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття НКЦПФР у вівторок.
Згідно з ним, ініціатором відкриття справи про банкрутство виступило ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест".
Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола, який керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".
"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Українські підприємства групи знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.