Автоматизована система "Банкрутство і неплатоспроможність" запрацює з 1 червня 2024 р. - Мін'юст

Автоматизовану систему "Банкрутство і неплатоспроможність" з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року, повідомив директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов.

"Можемо вже анонсувати: я сподіваюся, практично впевнений, що вже з першого червня ми вже матимемо автоматизовану систему "Банкрутство і неплатоспроможність", зокрема Електронний кабінет арбітражного керуючого", - сказав він на "IX Форумі з реструктуризації та банкрутства" у Києві, ініційованому виданням "Юридична практика".

Філатов додав, що таким чином буде відновлено звітність арбітражних керуючих. У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.

"Ми будемо виходити на промислову експлуатацію цієї всієї системи, і один з елементів цієї системи - це якраз-таки обмін інформацією з державною судовою адміністрацією, що буде якраз однією зі складових призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство", - уточнив Філатов.

Директор департаменту Мін'юсту припустив, що нормалізація призначень арбітражних керуючих згідно з процедурою, передбаченою Кодексом за процедурами банкрутства, а не шляхом призначення "за ініціативою кредитора, який ініціює", може статися вже поточного року.

Як повідомлялося, Мін'юст у листопаді 2023 року переніс дату імплементації системи з 1 грудня минулого року на 1 червня 2024 року.