Події

06:55 21.12.2022

У Туреччину повернулися два літаки після тривалого перебування в Україні

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У Туреччину повернулися два літаки після тривалого перебування в Україні

На базу Кайсері до Туреччини повернулися два літаки А400М, які були змушені залишитися в Україні у зв'язку із закриттям повітряного простору, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

"2 наші літаки А400М, які вирушили в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту Бориспіль у зв'язку із закриттям повітряного простору, 20 грудня досягли своєї бази Кайсері. Ми вітаємо наших співробітників", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті.

 

 

 

Теги: #туреччина #повернення #літаки

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