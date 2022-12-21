У Туреччину повернулися два літаки після тривалого перебування в Україні

На базу Кайсері до Туреччини повернулися два літаки А400М, які були змушені залишитися в Україні у зв'язку із закриттям повітряного простору, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

"2 наші літаки А400М, які вирушили в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту Бориспіль у зв'язку із закриттям повітряного простору, 20 грудня досягли своєї бази Кайсері. Ми вітаємо наших співробітників", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті.