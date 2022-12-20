Події

13:13 20.12.2022

Литовському дипломату повернули колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні

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З ініціативи Служби безпеки України литовському дипломату повернуто колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, викрадених у нього російськими загарбниками під час окупації українського міста", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі відомства у вівторок.

За інформацією СБУ, на початку повномасштабного вторгнення окупанти пограбували будинок іноземного дипломата в Херсоні та вивезли з нього понад 120 предметів старовини.

"Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України", - зазначено в повідомленні.

У СБУ наголошують, що після звільнення Херсона та проведення безпекових заходів у регіоні співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди окупанти передали награбовані речі під виглядом "повернення" культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

Згідно з повідомленням спецслужби, консул подякував СБУ за повернення предметів старовини та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

 

Теги: #сбу #херсон #дипломат #ікони

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