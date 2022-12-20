Затримано прибічника "Новоросії", який піднімав у 2014 році російський прапор над Харківською міськрадою, - СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка, який у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міськради.

"Зловмисник понад вісім років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проекті "Новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради й закликав до штурму установи", - повідомляє Управління СБУ в Харківській області.

Затриманий також виступав за зміну кордонів України та захоплення державних органів. Після провалу "руской вєсни" в Харкові чоловік почав переховуватися від правосуддя. Він дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання і номери мобільних телефонів. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку в будинку фігуранта правоохоронці виявили прапори РФ і георгіївські стрічки, снайперську рушницю з оптикою, самозарядну рушницю Z-10, патрони до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Слідчі Служби безпеки повідомили затримане про підозру за двома статтями КК України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб", - зазначають в УСБУ в Харківській області.