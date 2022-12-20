Події

06:36 20.12.2022

За добу на Сумщині ворог обстріляв шість громад, зафіксовано 83 прильоти

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За добу на Сумщині ворог обстріляв шість громад, зафіксовано 83 прильоти

Окупанти завдали 83 удари по 6 прикордонних громадах Сумської області за добу, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"83 удари по прикордонню завдали росіяни. Під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигинська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили 6 разів із САУ.

По території Хотинської громади було два обстріли з артилерії. Загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.

По Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь із гранатометів (5 прильотів). Крім того, було 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг.

По Краснопільській громаді росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 прильотів із САУ.

Юнаківську громаду війська РФ обстріляли з артилерії, 10 прильотів.

По Миропільській громаді окупанти вели вогонь з артилерії (4 прильоти). Крім того, ще 9 ворожих мін розірвалися на кордоні. Пошкоджено три приватні будинки та електролінію.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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