Події

21:50 19.12.2022

Реальність у Києві на сьогодні – 10 годин без світла

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Реальність у Києві на сьогодні – 10 годин без світла

Ситуація у Києві з енергопостачанням залишається складною, потреби населення в електроенергії можна задовольнити лише на 20%, внаслідок чого 10 годин без світла у столиці – це реальність на сьогодні, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні практично повністю відключають усі три групи одночасно. Зараз вся критична інфраструктура – лікарні, водоканали, метро – заживлена, і світло є десь на близько 20% населення", – написав він у фейсбуці у понеділок увечері.

Коваленко пояснив, що до всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об'єкт, через що світло відсутнє на значній частині правого берега міста та подекуди в області.

"Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла - це, на жаль, реальність на сьогодні. Як швидко повернемося до стабілізаційних - передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще", - зазначив глава YASNO.

Він повідомив, що у Дніпрі, незважаючи на прильоти 16 грудня, ситуація краща: "Сьогодні в графіках, лише під вечір трохи збилися і вийшли в екстрені відключення. У середньому світла немає 3-5 годин", - констатував Коваленко.

 

 

 

Теги: #електрика #відключення

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