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20:27 19.12.2022

Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

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Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на підтримку змін до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців та просить президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроєкт, схвалений Верховною Радою.

"Я змушений підняти досить складну тему - посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів. Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань", - написав Залужний у телеграмі в понеділок.

Він зазначив, що армія тримається на дисципліні, і якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, несправедливо, якщо "відмовники" можуть відбутися штрафом або покаранням із випробуванням. " Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, вирішувати цю проблему можна і у більш м'який спосіб, але у мирний час, а "в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення".

"Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні, командири також несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим", - наголосив Залужний.

При цьому він визнав наявність проблем, які призводять до самовільного залишення позицій і заявив, що працює над їх усуненням, зазначивши, що підтвердженням цього є проведені успішні операції зі звільнення українських територій.

"Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу", – резюмував Залужний.

Верховна Рада на засіданні 13 грудня 270 голосами підтримала законопроєкт №8271 про посилення відповідальності за воєнні злочини, а також за невідкладне його підписання та направлення президенту України. Того ж дня його було підписано спікером парламенту Русланом Стефанчуком і направлено на підпис главі держави.

Законопроєкт, зокрема, виключає можливість звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм більш м'якого покарання, ніж передбачено чинним Кримінальним кодексом України (непідкорення; невиконання наказу; загроза чи насильство щодо начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою, або відмова діяти зброєю).

15 грудня на сайті глави держави було опубліковано петицію №22/173526-еп із закликом накласти вето на закон, який за першу добу набрав 28 тис підписів, що вище за необхідну кількість для розгляду її президентом.

 

 

 

Теги: #закон #відповідальність #військові

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