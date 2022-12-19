Нардепи ініціюють вихід України з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва

Народні депутати з різних фракцій пропонують Верховній Раді ухвалити законопроєкт про вихід України з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва (BLACKSEAFOR).

Відповідний законопроєкт №0183 зареєстровано у парламенті у понеділок, повідомляє сайт Верховної Ради.

Серед авторів законопроєкту - Юлія Клименко (фракція "Голос"), Георгій Мазурашу ("Слуга народу"), Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").

Текст законопроєкту поки що на сайті парламенту відсутній.

Угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва Болгарія, Грузія, Румунія, РФ, Туреччина та Україна уклали 2 квітня 2001 року у Стамбулі.

Верховна Рада ратифікувала угоду із заявою про застосування (із застереженням – ІФ-К) 5 червня 2003 року.

Серед цілей створення BLACKSEAFOR було сприяння безпеці та стабільності в морській акваторії Чорного моря та за його межами, зміцнення дружби та добросусідських відносин між державами регіону, збільшення взаємодії між військово-морськими силами держав.