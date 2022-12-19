Події

19:05 19.12.2022

На Харківщині 75% деокупованих територій уже з електрикою

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На Харківщині 75% деокупованих територій уже з електрикою

Електропостачання відновлено на 75% деокупованих територій Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Залишаються (без електроенергії - ІФУ) 25%, але вони найважчі. Ми вже відновили електропостачання за основними напрямками, далі просто ще швидше запитуватимемо", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, до 1 лютого заплановано відновити енергопостачання на всіх деокупованих територіях регіону.

"У нас є прогнози, що до кінця року ми ще 15% підключимо і десь до 1 лютого підключимо 100% деокупованих територій", - сказав Синєгубов.

 

 

Теги: #електроенергія #харківська_область

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