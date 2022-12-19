У результаті війни 43% українських дітей навчаються за кордоном – ЦЕС

В освітні установи країн Євросоюзу на початок цього навчального року було інтегровано 2,25 млн українських дітей, або близько 43% від їх загальної кількості, повідомила член групи досліджень у сфері політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Анна Сахно.

"Станом на вересень 2022 року приблизно 2,25 млн українських дітей було інтегровано в освітні установи країн ЄС. Станом на вересень 2021 року загалом в українських школах і дитячих садках навчалося 5,4 млн дітей, з них - трохи більше мільйона в дитсадках, а решта – у школах, тобто це 43% українських дітей, які перебувають за межами України", – сказала вона під час дискусії ЦЕС у понеділок.

За її словами, 7,8 млн. українців вимушено поїхали і залишаються в країнах Європи, з них 90% переміщених становлять жінки та діти.

Також Сахно уточнила, що 6,5 млн українців є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), з них половина набула офіційного статусу ВПО, і цей показник майже не змінювався з березня. 40% ВПО мають роботу станом на грудень 2022 року, додала представник ЦЕС.