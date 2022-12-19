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11:20 19.12.2022

Кабмін призначив Єленського керівником Держетнополітики

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Кабмін призначив Єленського керівником Держетнополітики

Кабінет Міністрів України призначив Віктора Єленського на посаду голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

"Призначити Єленського Віктора Євгеновича головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше ніж до 26 березня 2023 р. з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в розпорядженні уряду №1138 від 16 грудня.

Єленський є українським науковцем-релігієзнавцем, був народним депутатом VIII скликання від "Народного фронту".

Як повідомлялося, 6 грудня Кабмін відніс Держслужбу з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо уряду, а також звільнив Олену Богдан із посади голови відомства.

Віктор Єленський – відомий релігієзнавець, публіцист, політик. Доктор філософських наук. Народний депутат України VIII скликання.

Теги: #держетнополітики #єленський

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