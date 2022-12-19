Події

10:42 19.12.2022

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

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Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Унаслідок ворожих обстрілів у двох районах столиці, Шевченківському та Солом'янському, на відкриту територію впали уламки. Рятувальники обстежили територію та загасили уламки, що тліли, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Також о 5:02 надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 7:27 на площі 150 кв. м та о 7:40 – ліквідовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом під час викликів з ліквідації наслідків обстрілів було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 58 осіб особового складу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Теги: #київ #пожежа

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