Окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 520 військовослужбовців, 1 танк і 5 артсистем

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 520 військовослужбовців, 1 танк і 5 артилерійських систем, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого ліквідовано ворожого складу військ близько 98 800 осіб, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ у понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали особового складу - близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано, танків - 2988 (+1) од, бойових броньованих машин - 5969 (+6) од., артилерійських систем – 1953 (+5) од, РСЗВ – 410 (+0) од., засоби ППО ‒ 212 (+1) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8), крилаті ракети - 653 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13) од, спеціальна техніка - 175 (+1)" , - йдеться у повідомленні.