Події

21:38 18.12.2022

Ворог ударив по Марганецькій громаді Дніпропетровської області

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Ворог ударив по Марганецькій громаді Дніпропетровської області

Російські загарбники в неділю вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровської області, повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

"Вдень ворог ударив по Нікопольщині: без жертв. Російська окупаційна армія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Сьогодні після обіду вдарила по Марганецькій громаді. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без загиблих і постраждалих.

Водночас, в ОВА додали, що обстеження ураженої місцевості триває. Рятувальники встановлюють деталі обстрілу.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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