Ворог ударив по Марганецькій громаді Дніпропетровської області
Російські загарбники в неділю вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровської області, повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.
"Вдень ворог ударив по Нікопольщині: без жертв. Російська окупаційна армія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Сьогодні після обіду вдарила по Марганецькій громаді. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлося без загиблих і постраждалих.
Водночас, в ОВА додали, що обстеження ураженої місцевості триває. Рятувальники встановлюють деталі обстрілу.