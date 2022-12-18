Ворог ударив по Марганецькій громаді Дніпропетровської області

Російські загарбники в неділю вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровської області, повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

"Вдень ворог ударив по Нікопольщині: без жертв. Російська окупаційна армія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Сьогодні після обіду вдарила по Марганецькій громаді. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без загиблих і постраждалих.

Водночас, в ОВА додали, що обстеження ураженої місцевості триває. Рятувальники встановлюють деталі обстрілу.