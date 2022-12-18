Події

19:34 18.12.2022

Ворожі війська розмістили військову техніку на території п’яти навчальних закладів Мелітополя

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Ворожі війська розмістили військову техніку на території п’яти навчальних закладів Мелітополя

Російські війська розмістили військову техніку на території не менше ніж 5 навчальних закладів Мелітополя (Запорізька обл.), повідомив мер міста Іван Федоров.

"У Мелітополі техніка загарбників розміщена на території не менше ніж п'ять навчальних закладів", - написав він у телеграм-каналі ввечері в неділю.

За його словами, окупанти використовують школи на тимчасово зайнятій території Запорізької області для прикриття своїх підрозділів.

"Рашисти використовують дітей як живий щит", – уточнив мер.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про використання противником навчальних закладів на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будинках шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.

 

 

 

Теги: #рф #школи #техніка #запорізька

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