Ворожі війська розмістили військову техніку на території п’яти навчальних закладів Мелітополя

Російські війська розмістили військову техніку на території не менше ніж 5 навчальних закладів Мелітополя (Запорізька обл.), повідомив мер міста Іван Федоров.

"У Мелітополі техніка загарбників розміщена на території не менше ніж п'ять навчальних закладів", - написав він у телеграм-каналі ввечері в неділю.

За його словами, окупанти використовують школи на тимчасово зайнятій території Запорізької області для прикриття своїх підрозділів.

"Рашисти використовують дітей як живий щит", – уточнив мер.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про використання противником навчальних закладів на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будинках шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.