На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили ситуацію в Білорусі та хід ліквідації наслідків удару РФ по інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомила пресслужба глави держави.

"Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках", - наголошується в повідомленні.

Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. "Була заслухана інформація про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на розвиток подій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.