Події

12:37 18.12.2022

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, поранено три людини - К.Тимошенко

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Російські окупанти в неділю вчергове обстріляли центр Херсона, в результаті чого три людини дістали осколкових поранень, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали 3 людини. Вони дістали осколкових поранень, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що зараз на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Теги: #херсон #обстріл

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