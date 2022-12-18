Окупанти знову обстріляли центр Херсона, поранено три людини - К.Тимошенко

Російські окупанти в неділю вчергове обстріляли центр Херсона, в результаті чого три людини дістали осколкових поранень, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали 3 людини. Вони дістали осколкових поранень, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що зараз на місці обстрілу працюють екстрені служби.