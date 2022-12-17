Події

16:35 17.12.2022

Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

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Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

Міжнародні організації передали м. Біла Церква (Київська обл.) 4 потужні генератори, щоб підтримати роботу місцевої інфраструктури, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Через масовані ракетні атаки в Білій Церкві склалася складна ситуація з електроенергією, що призвело до збоїв у роботі місцевої інфраструктури. Щоб підтримати її роботу, міжнародні організації передали в місто 4 потужних генератори", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

"Три - благодійна організація CORE Response. Її засновник - відомий американський актор Шон Пенн. Один - Товариство Червоного Хреста України", - уточнив Кулеба.

За його даними, дизельні акумулятори потужністю 100, 120 і 140 кВт вже встановлюють на каналізаційні станції Білої Церкви. "Це допоможе забезпечити водовідведення та водопостачання за відсутності електроенергії", - зазначив голова ОВА.

 

Теги: #енергетика #благодійність #біла_церква

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