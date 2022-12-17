Актор Марк Гемілл збирає кошти на дрони-розвідники для ЗСУ - Мінцифри

Учасник Української фандрайзингової платформи United24 актор Марк Гемілл запустив збір коштів на закупівлю десяти дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для Збройних сил України, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації України в Facebook в суботу.

"RQ-35 Heidrun - це безпілотник датського виробництва з дальністю польоту 25 кілометрів, який може передавати відеозображення в режимі реального часу. Це дасть змогу отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку. Надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти РЕБ", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінцифри, 25 таких дронів ще навесні поточного року доставили на передову, де вони вже показали свою ефективність.

Збір проводиться за запитом Генерального штабу ЗСУ. "10 нових безпілотників суттєво розширять розвідувальний потенціал ЗСУ та допоможуть врятувати тисячі життів", - йдеться у повідомленні відомства.

Гемілл зіграв в десятках театральних п'єс, кінофільмах і серіалах, здобув найбільшу світову популярність в ролі Люка Скайвокера в кіносазі "Зоряні війни". Також озвучив безліч ролей в мультсеріалах і комп'ютерних іграх, зокрема, Джокера в мультсеріалах "Бетмен" і "Супермен", а також відеоіграх за мотивами "Бетмена".