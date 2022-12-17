Один із поранених внаслідок удару по Кривому Розі помер, кількість загиблих зросла до 5 - ЗМІ

Житель Кривого Рогу Дніпропетровської області, госпіталізований з політравмою після російського ракетного удару по місту, помер, незважаючи на зусилля лікарів його врятувати, пише "Суспільне" в суботу з посиланням на лікарів у медзакладі, куди доставили чотирьох постраждалих.

"Ще один поранений - у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Дві жінки - у відділенні щелепно-лицевої хірургії. Всі прооперовані", - розповів виданню лікар.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 16 грудня, внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинуло троє і постраждало 13 осіб, зокрема четверо дітей. Пізніше з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини, і кількість жертв зросла до чотирьох: 64-річної жінки і молодої сім'ї з маленьким сином. Також ракети влучили в об'єкти енергетичної системи, виникла значна пожежа, проте вона була швидко ліквідована.